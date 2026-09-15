Kangra News: अनुज ने गोशाला को एक टेंपो चारा किया भेंट

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बैजनाथ (कांगड़ा)। ग्राम पंचायत खड़ानाल के नागन गांव निवासी सेवानिवृत्त प्रवक्ता एवं लेखक अनुज कुमार आचार्य ने बैजनाथ स्थित गोशाला धाम को एक टेंपो हरा चारा भेंट किया। उन्होंने बरसात में घर के आसपास उगी घास को मजदूरों से कटवाकर बिनवा पुल स्थित गोशाला पहुंचाया। अनुज आचार्य ने कहा कि गोसेवा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न होकर मानवीय संवेदना, पशु संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा कार्य है। उन्होंने सक्षम नागरिकों से गोशालाओं में चारा, दवाएं व आर्थिक सहयोग देने की अपील की, ताकि निराश्रित गोवंश की बेहतर देखभाल हो सके। संवाद