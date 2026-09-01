Kangra News: खड़ोल के पास भूस्खलन से खतरे में लिंक मार्ग

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स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के दौरान दोबारा भूस्खलन होने पर स्थिति और बिगड़ सकती है। रपड़ पंचायत के प्रधान केवल कलोत्रा सहित ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने समय रहते सुरक्षा प्रबंध नहीं किए तो बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने सड़क को सुरक्षित करने के साथ आरामगाह भवन को मलबे की चपेट से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की है। उधर, इस संबंध में इंदौरा के एसडीएम डॉ. सुरिंद्र ठाकुर ने बताया कि समस्या का शीघ्र समाधान करवाया जाएगा।

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गंगथ (कांगड़ा)। क्षेत्र के अघार को जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर खड़ोल गांव के पास भूस्खलन होने से स्थिति चिंताजनक बन गई है। श्मशान घाट के समीप सड़क का हिस्सा धंसने की कगार पर पहुंचने से इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों पर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, सड़क के ठीक नीचे स्थित श्मशानघाट के आरामगाह भवन पर भी मलबा गिरने और उसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका पैदा हो गई है।