Kangra News: कुशल सिंह ने संभाला नायब तहसीलदार का पदभार
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 04 Sep 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
जयसिंहपुर (कांगड़ा)। जयसिंहपुर उपतहसील में लंबे समय से रिक्त चल रहे नायब तहसीलदार के पद पर वीरवार को कुशल सिंह ने पदभार संभाल लिया। इससे पूर्व वह चंबा जिले में सेवाएं दे रहे थे। जयसिंहपुर में यह पद रिक्त रहने के कारण स्थानीय जनता को राजस्व एवं अन्य जरूरी प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नए नायब तहसीलदार की तैनाती से अब क्षेत्रवासियों के लंबित कार्यों को गति मिलेगी और लोगों को असुविधा से राहत मिलेगी। संवाद
विज्ञापन