Kangra News: कुशल सिंह ने संभाला नायब तहसीलदार का पदभार

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जयसिंहपुर (कांगड़ा)। जयसिंहपुर उपतहसील में लंबे समय से रिक्त चल रहे नायब तहसीलदार के पद पर वीरवार को कुशल सिंह ने पदभार संभाल लिया। इससे पूर्व वह चंबा जिले में सेवाएं दे रहे थे। जयसिंहपुर में यह पद रिक्त रहने के कारण स्थानीय जनता को राजस्व एवं अन्य जरूरी प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नए नायब तहसीलदार की तैनाती से अब क्षेत्रवासियों के लंबित कार्यों को गति मिलेगी और लोगों को असुविधा से राहत मिलेगी। संवाद