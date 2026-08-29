Kangra News: एनएच-003 के अधूरे निर्माण पर भड़की किसान सभा

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भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से निर्माणाधीन एनएच अभी तक अधूरा है। निर्माण कंपनी की ओर से तोड़े गए पारंपरिक रास्ते, बावड़ियां, हैंडपंप और रेन शेल्टर को दोबारा नहीं बनाया गया है। चोलथरा स्कूल और बाजार की पुरानी सड़क खड्ड से भी बदतर हो गई है। सड़क पानी से भरी रहती है। इसके अलावा अवाहदेवी, चोलथरा, रखोह और लौंगणी सहित कई स्थानों पर रेन शेल्टर न होने से यात्री परेशान हैं। पाड़छू पुल की अप्रोच रोड और दीवारें गुणवत्ताहीन हैं। कई मकानों को कटिंग से खतरा पैदा हो गया है।पिछले वर्ष अप्रैल में इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर दर्ज प्राथमिकी की सभा ने निंदा की है, जिसके चलते 7 सितंबर को नेताओं को सरकाघाट कोर्ट में पेश होना है। किसान सभा ने घोषणा की है कि एनएच की समस्याओं और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए पांच सितंबर को सजाओपिपलू में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट शिमला में भी याचिका दायर की गई है, जिसकी अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।