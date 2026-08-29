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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Kisan Sabha up in arms over incomplete construction of NH-003.

Kangra News: एनएच-003 के अधूरे निर्माण पर भड़की किसान सभा

Sat, 29 Aug 2026 11:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:53 AM IST
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Kisan Sabha up in arms over incomplete construction of NH-003.
टिहरा (मंडी)। राष्ट्रीय उच्च मार्ग-003 हमीरपुर-सरकाघाट-धर्मपुर-मंडी के अधूरे निर्माण और जनता को आ रही समस्याओं को लेकर हिमाचल किसान सभा ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। किसान सभा के खंड संयोजक भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सरौन और चोलथरा पंचायत कमेटियों का गठन किया गया। इसमें चोलथरा से मेहर चंद गारला और सरौन से ओम प्रकाश को प्रधान चुना गया।
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भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से निर्माणाधीन एनएच अभी तक अधूरा है। निर्माण कंपनी की ओर से तोड़े गए पारंपरिक रास्ते, बावड़ियां, हैंडपंप और रेन शेल्टर को दोबारा नहीं बनाया गया है। चोलथरा स्कूल और बाजार की पुरानी सड़क खड्ड से भी बदतर हो गई है। सड़क पानी से भरी रहती है। इसके अलावा अवाहदेवी, चोलथरा, रखोह और लौंगणी सहित कई स्थानों पर रेन शेल्टर न होने से यात्री परेशान हैं। पाड़छू पुल की अप्रोच रोड और दीवारें गुणवत्ताहीन हैं। कई मकानों को कटिंग से खतरा पैदा हो गया है।
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पिछले वर्ष अप्रैल में इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर दर्ज प्राथमिकी की सभा ने निंदा की है, जिसके चलते 7 सितंबर को नेताओं को सरकाघाट कोर्ट में पेश होना है। किसान सभा ने घोषणा की है कि एनएच की समस्याओं और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए पांच सितंबर को सजाओपिपलू में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट शिमला में भी याचिका दायर की गई है, जिसकी अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
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