कांगड़ा: मायके में फंदे से झूलती मिली 23 वर्षीय महिला, पति-ननद समेत चार पर FIR; मां का दहेज प्रताड़ना का आरोप

डमटाल क्षेत्र में मायके आई 23 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव रविवार सुबह उसके कमरे में पंखे के सहारे फंदे से झूलता मिला। मृतका की पहचान सिमरन शर्मा पुत्री ओम प्रकाश निवासी डमटाल के रूप में हुई है। सिमरन की शादी करीब छह माह पहले पंजाब के मुकेरियां क्षेत्र के मेहतावपुर निवासी अश्वनी शर्मा के साथ हुई थी। घटना के बाद मृतका की मां मधु के बयानों के आधार पर डमटाल पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं।

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सुबह सामान्य थी दिनचर्या

परिजनों के अनुसार रविवार सुबह सिमरन सामान्य दिनचर्या के तहत उठी थी। उसने घर में झाड़ू-पोछा किया और मां के साथ मिलकर खाना भी बनवाया। इसके बाद मां ने उसे पठानकोट चलने के लिए तैयार होने को कहा। सुबह करीब साढ़े नौ बजे जब सिमरन काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई और आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने कमरे की कुंडी तोड़ी। कमरे के अंदर सिमरन पंखे से चुन्नी के सहारे लटकी मिली। परिजन उसे तत्काल सिविल अस्पताल इंदौरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।