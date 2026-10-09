हिमाचल: कांगड़ा में 6.24 ग्राम चिट्टे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, स्कूटी भी जब्त

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सीआईए कांगड़ा की टीम ने वीरता में विशेष नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी की तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 6.24 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर स्कूटी और बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में ले लिया है।

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पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा के अनुसार, वीरवार रात सीआईए की टीम ने वीरता में विशेष नाका लगाया था। इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो लोगों को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 6.24 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस थाना कांगड़ा में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमन सहगल (48), निवासी गांव रिहालपुरा, तहसील एवं डाकघर कांगड़ा, जिला कांगड़ा और विकास धीमान (43), निवासी राजहूं, तहसील धीरा के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संबंधित स्कूटी और बरामद हेरोइन को भी अपने कब्जे में ले लिया।पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि वे कथित तौर पर चिट्टा कहां से लाए थे और इसे किसे देने जा रहे थे। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।