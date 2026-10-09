फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   kangra police arrest two accused 6.24 grams heroin

हिमाचल: कांगड़ा में 6.24 ग्राम चिट्टे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, स्कूटी भी जब्त

Fri, 09 Oct 2026 11:17 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 09 Oct 2026 11:17 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सीआईए की टीम ने वीरता में विशेष नाकाबंदी के दौरान दो लोगों को 6.24 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान स्कूटी से हेरोइन बरामद की और वाहन को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नशे की आपूर्ति के स्रोत और संभावित खरीदारों का पता लगाने में जुटी है।

विज्ञापन
kangra police arrest two accused 6.24 grams heroin
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सीआईए कांगड़ा की टीम ने वीरता में विशेष नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी की तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 6.24 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर स्कूटी और बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में ले लिया है।

विज्ञापन


विशेष नाके के दौरान पकड़े गए आरोपी
पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा के अनुसार, वीरवार रात सीआईए की टीम ने वीरता में विशेष नाका लगाया था। इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो लोगों को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 6.24 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस थाना कांगड़ा में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन


दोनों आरोपियों की पहचान
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमन सहगल (48), निवासी गांव रिहालपुरा, तहसील एवं डाकघर कांगड़ा, जिला कांगड़ा और विकास धीमान (43), निवासी राजहूं, तहसील धीरा के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संबंधित स्कूटी और बरामद हेरोइन को भी अपने कब्जे में ले लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


नशे का स्रोत पता लगाने में जुटी पुलिस
पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि वे कथित तौर पर चिट्टा कहां से लाए थे और इसे किसे देने जा रहे थे। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed