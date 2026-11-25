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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जसूर में सुबह 10 बजे से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित करवाया जाएगा।



स्वास्थ्य

स्वास्थ्य खंड महाकाल के मुल्थान में सुबह 10 बजे से टीबी की जांच के लिए शिविर लगाया जाएगा।



एनएसएस

दरोक्का एट बरियाल स्कूल में एनएसएस शिविर की गतिविधियां सुबह 10 बजे से शुरू होंगी।

कथा

डाडासीबा के गांव स्यूल में श्रीमद्भागवत कथा के कथावाचक रामस्वरूप शर्मा दोपहर 12 बजे से कथा वाचन करेंगे।



जागरूकता

गगल हवाई अड्डे में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की गतिविधियां सुबह 10 बजे से शुरू होंगी।

वार्षिक समारोह : शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परौर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।