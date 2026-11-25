Kangra News: दिव्यांश राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनित
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 25 Nov 2026 05:00 AM IST
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जालग (कांगड़ा)। उपमंडल जयसिंहपुर की बीजापुर पंचायत के गोपालपुर (उत्तरापुर) गांव के होनहार खिलाड़ी दिव्यांश का चयन अंडर-14 बालक वर्ग की राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है।
प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। दिव्यांश की इस उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
दिव्यांश पुत्र अजय कुमार एम अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागकुलजां (जयसिंहपुर) में दसवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। वह एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता अजय कुमार खेती-बाड़ी करते हैं।
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सीमित संसाधनों के बावजूद दिव्यांश ने नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का गौरव हासिल किया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक (एमडी) राकेश सरोच ने दिव्यांश को इस उपलब्धि पर बधाई दी।
उन्होंने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ-साथ खेल एवं अन्य गतिविधियों में प्रतिभा निखारने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने दिव्यांश के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। दिव्यांश की इस उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
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दिव्यांश पुत्र अजय कुमार एम अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागकुलजां (जयसिंहपुर) में दसवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। वह एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता अजय कुमार खेती-बाड़ी करते हैं।
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सीमित संसाधनों के बावजूद दिव्यांश ने नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का गौरव हासिल किया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक (एमडी) राकेश सरोच ने दिव्यांश को इस उपलब्धि पर बधाई दी।
उन्होंने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ-साथ खेल एवं अन्य गतिविधियों में प्रतिभा निखारने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने दिव्यांश के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद