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Kangra News: सम्मान समारोह में जुटी भीड़ से गरमाई जयसिंहपुर की सियासत

Tue, 22 Sep 2026 01:53 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 22 Sep 2026 01:53 AM IST
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Jaisinghpur politics heats up due to the crowd gathered at the felicitation ceremony.
जयसिंहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार व अन्यस्त्रोत जागरूक पाठक
बृज मोहन कंठबाल
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लंबागांव (कांगड़ा)। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा टिकट को लेकर जारी सियासी चर्चाओं के बीच सोमवार को ऐतिहासिक चौगान में आयोजित कार्यक्रम ने हलचल तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में जुटी भीड़ को पूर्व विधायक रवि धीमान के शक्ति प्रदर्शन और क्षेत्र में उनकी मजबूत मौजूदगी के तौर पर देखा जा रहा है।
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के कई संभावित चेहरों के नाम तैर रहे थे। ऐसे में इस बड़े आयोजन के जरिये रविंद्र द्वारा अपनी संगठनात्मक पकड़ और जनाधार दिखाने का प्रयास माना जा रहा है। कार्यक्रम के बाद हलके में विभिन्न दावेदारों की जमीनी स्थिति और प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव और टिकट आवंटन में अभी समय शेष है और अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है।
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इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस आयोजन के बाद अन्य संभावित दावेदारों पर भी हलके में उतरकर अपनी सक्रियता साबित करने का दबाव बढ़ गया है। वहीं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर दिन भर सियासी नफा-नुकसान का मंथन चलता रहा, जिससे आने वाले दिनों में जयसिंहपुर में भाजपा की अंदरूनी राजनीति और रोचक होने के आसार हैं। संवाद
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