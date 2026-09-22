Kangra News: जालग स्कूल के तनीष को किया सम्मानित

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जालग (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जालग के 12वीं कक्षा के छात्र तनीष कुमार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालकरूपी में आयोजित वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। सोमवार को माता आशापुरी जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष एवं बीडीसी सदस्य ओपी धीमान ने तनीष को सम्मानित किया। वहीं, जालग स्कूल की वॉलीबाल टीम ने हाल ही में जोनल स्तर पर खिताबी जीत दर्ज कर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। प्रधानाचार्य रजनीश कुमार अत्री ने तनीष कुमार और जिला स्तरीय वॉलीबाल टीम को बधाई देते हुए राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं। संवाद