Kangra News: पालमपुर में 10 करोड़ से बने उत्कृष्ट किसान प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण

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उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों-बागवानों के लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। यहां 30 किसानों-बागवानों के लिए प्रशिक्षण और ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्री ने बताया कि केंद्र में कांगड़ा समेत प्रदेश के अन्य जिलों के किसान-बागवान कृषि और बागवानी की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण ले सकेंगे।एचपी शिवा परियोजना के प्रथम चरण के तहत 3000 हेक्टेयर के लक्ष्य में से 2612 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जबकि 1543 हेक्टेयर में पौधरोपण पूरा हो गया है। 1000 हेक्टेयर में जुलाई से सितंबर तक पौधरोपण किया जा रहा है और शेष क्षेत्र में जनवरी-फरवरी 2027 में कार्य पूरा होगा।इस मौके पर विधायक आशीष बुटेल, नगर निगम की महापौर राधा सूद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष त्रिलोक चंद, उपमहापौर नीलम मलिक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और किसान-बागवान मौजूद रहे।