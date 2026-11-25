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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से शिलान्यास की जा चुकी गंगथ से घेटा सड़क सहित क्षेत्र की छह अन्य सड़कें लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही हैं जिनका शीघ्र उद्घाटन किया जाएगा। क्षेत्र के चार सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। इनमें गंगथ का स्कूल भी शामिल है।उन्होंने बताया कि गंगथ में जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह के निर्माण के लिए भूमि तलाशने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही उन्होंने नूरपुर को जिला बनाने पर गंगथ को जिला मुख्यालय बनाने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाने की बात कही। अपना परिवार सुखी परिवार योजना का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि इसके तहत पात्र परिवारों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा और पंजीकरण की कोई अंतिम समय सीमा नहीं है।