Kangra News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 03:30 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 03:30 AM IST
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दीक्षांत समारोह : कॉलेज सभागार धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस दौरान विद्याार्थियों को डिग्रियां देकर सम्मानित किया जाएगा।
निशुल्क शिविर : आईएमए भवन धर्मशाला में सुबह 10 बजे से निशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान मरीजों की जांच की जाएगी।
एनएसएस शिविर : दरोक्का एड बरियाल स्कूल में एनएसएस शिविर की गतिविधियां पूर्वाह्न 10 बजे से करवाई जाएंगी।
समापन : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में दोपहर बाद राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन दोपहर 2 बजे होगा।
कथा : डाडा सीबा के गांव स्यूल में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक रामस्वरूप शर्मा दोपहर 12 बजे कथा के प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात
बिजली बंद : विद्युत उपमंडल डाडा सीबा के अंतर्गत 11 केवी डाडा सीबा फीडर में आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के चलते सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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अस्पताल ड्यूटी : नागरिक अस्पताल कांगड़ा में डॉ. अरुण अपनी आपातकालीन सेवाएं देंगे।