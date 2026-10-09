Kangra News: सिटी में आज

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इंदौरा के मंड सनोर स्थित साईं मंदिर में वार्षिक धार्मिक समागम सुबह 8 बजे शोभायात्रा के साथ शुरू होगा।

शिविर

स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत सुबह 10 बजे से पंतेहड़ में टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।

साक्षात्कार

निजी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों के लिए उप-रोजगार कार्यालय पालमपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से साक्षात्कार लेगी।



यूथ फेस्ट

फिट कांगड़ा-2026 एंटी चिट्टा ड्रग फ्री यूथ फेस्ट के तहत कांगड़ा शहर के बाणगंगा में शाम 5 बजे से डिवोशनल जुंबा व विभिन्न फिटनेस गतिविधियों के साथ नाटी और महाआरती का आयोजन किया जाएगा।

रंगोली

भाजपा के जनजाति मोर्चा की ओर से शाहपुर में पूर्वाह्न 11 बजे सेवा के रंग, राष्ट्र के संग रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

कथा

मां सुन्यारी माता मंदिर खैरा में श्री राम कथा का शुभारंभ होगा। इसमें रोजाना कथा व्यास पूज्य मधुकर दोपहर 2 बजे से कथा सुनाएंगे।

समागम