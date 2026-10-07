Kangra News: सिटी में आज

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुरल में एनएसएस शिविर की गतिविधियां सुबह 9 बजे से शुरू हाेंगी।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालग में एनएसएस शिविर का दोपहर बाद 2 बजे समापन होगा।

समस्याएं सुनेंगे



सुलह के विधायक विपिन परमार सुबह 10 बजे से अपने कार्यालय ननाओ में लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

पालमपुर के विधायक अशीष बुटेल सुबह 10 बजे से अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

बैठक्र

देहरा विद्युत पेंशनर यूनिट की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे रैन बसेरा, पेट्रोल पंप देहरा के पास होगी।

हिमाचल ब्राह्मण सभा की कांगड़ा इकाई की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे किशोरी लाल बंसल धर्मशाला मंदिर रोड ज्वालामुखी में होगी।



साक्षात्कार

उपरोजगार कार्यालय नूरपुर में निजी कंपनी की ओर से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर पदों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे साक्षात्कार लिए जाएंगे।

शिविर