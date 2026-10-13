Kangra News: डॉ. अभिषेक चौथी बार विश्व के शीर्ष 2 फीसदी वैज्ञानिकों में शामिल

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डॉ. अभिषेक वर्तमान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। उनके प्रमुख शोध क्षेत्रों में स्वायत्त वाहनों के लिए ऑप्टिकल सेंसिंग, फोटोनिक रडार, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, 6जी संचार तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल हैं। विज्ञापन

पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने डॉ. शर्मा की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। डॉ. शर्मा के पिता चंद्रभान शर्मा राज्य विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त हैं और माता नीलम शर्मा गृहिणी हैं। डॉ. अभिषेक ने अपनी सफलता का श्रेय भगवान महादेव, माता-पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग को दिया है। डॉ. अभिषेक वर्तमान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। उनके प्रमुख शोध क्षेत्रों में स्वायत्त वाहनों के लिए ऑप्टिकल सेंसिंग, फोटोनिक रडार, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, 6जी संचार तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल हैं।पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने डॉ. शर्मा की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। डॉ. शर्मा के पिता चंद्रभान शर्मा राज्य विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त हैं और माता नीलम शर्मा गृहिणी हैं। डॉ. अभिषेक ने अपनी सफलता का श्रेय भगवान महादेव, माता-पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग को दिया है।

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पालमपुर (कांगड़ा)। क्षेत्र के पुन्नर गांव निवासी डॉ. अभिषेक शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन किया है। उन्हें लगातार चौथी बार विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर की इस सूची में उनका चयन शोध के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान को दर्शाता है।