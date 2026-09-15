Kangra News: हरिपुर काॅलेज की पीटीए का गठन अब 23 को

विज्ञापन





हरिपुर (कांगड़ा)। चंद्रधर गुलेरी राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सोमवार को बुलाई गई पीटीए (अभिभावक-शिक्षक संघ) कार्यकारिणी के गठन की बैठक स्थगित कर दी गई। कार्यकारी प्राचार्य डॉ. प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में अभिभावकों और सदस्यों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब नई कार्यकारिणी के गठन के लिए अगली बैठक 23 सितंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्राचार्य कार्यालय में होगी। उन्होंने सभी अभिभावकों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर कार्यकारिणी के गठन में सहयोग करने की अपील की है। संवाद