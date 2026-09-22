Kangra News: टीपू खान के वक्फ बोर्ड निदेशक बनने पर खुशी

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नूरपुर/जसूर (कांगड़ा)। क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता टीपू खान को प्रदेश वक्फ बोर्ड का निदेशक मनोनीत किया गया है। उनकी इस नियुक्ति से नूरपुर व जसूर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वह अनुभव से बोर्ड के कार्यों को प्रभावी ढंग से गति देंगे। नियुक्ति पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और पूर्व विधायक अजय महाजन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों का निष्ठापूर्वक निस्तारण करना और जनहित में कार्य करना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। संवाद