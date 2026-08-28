फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Geeta from Kotli becomes self-reliant by selling molasses.

Kangra News: सीरा बेचकर आत्मनिर्भर बनीं कोटली की गीता

Sat, 29 Aug 2026 06:45 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:45 AM IST
विज्ञापन
Geeta from Kotli becomes self-reliant by selling molasses.
मंडी। प्रतिभा, कड़ी मेहनत और कुछ नया करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सफलता की नई इबारत लिखी जा सकती है। मंडी के कोटली क्षेत्र की रहने वाली गीता ने अपनी मेहनत से इस बात को सच साबित कर दिखाया है। एक साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली गीता आज अपने हुनर के दम पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर महिला सशक्तीकरण की मिसाल बन चुकी हैं।
विज्ञापन

गीता के पति मुकेश कुमार सब्जी बेचने का काम करते हैं जबकि गीता घर पर अचार और तेजपत्ता जैसी सामग्री तैयार करती थीं। अपनी आजीविका को संबल देने के लिए वह जय मां नैणा स्वयं सहायता समूह कोटली से जुड़ीं। इसके बाद उन्होंने मंडी के सेरी मंच पर लगने वाले सप्ताह के दो-दिवसीय ग्रामीण हाट में स्टॉल लगाना शुरू किया।
विज्ञापन

शुरुआत में वे केवल सिड्डू बेचती थीं लेकिन अन्य स्टॉल होने के कारण बिक्री सीमित रहती थी। कारोबार को नया आयाम देने के लिए गीता ने पारंपरिक हिमाचली व्यंजन सीरा को एक नए और खास अंदाज में परोसने का फैसला किया। उन्होंने गेहूं से तैयार होने वाले पारंपरिक सीरे में शक्कर, शुद्ध देशी घी और मेवे (ड्राई फ्रूट्स) मिलाकर उसे नया रूप दिया। लोगों को उनका यह नया स्वाद इतना भाया कि रोजाना हजारों रुपये की बिक्री होने लगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

गीता की इस कलात्मकता और स्वाद की बदौलत अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के दौरान उन्हें सरस मेले में स्टॉल आवंटित किया गया। मेले में केवल 10 दिनों के भीतर गीता ने लगभग एक क्विंटल सीरा बेचकर 1.50 लाख रुपये की रिकॉर्ड कमाई की। वर्तमान में सेरी मंच पर गीता के हाथों का बना सीरा लोकप्रिय हो चुका है और दूर-दूर से लोग इसे खाने के लिए आते हैं। अब वे दो दिन के ग्रामीण हाट में ही करीब 15 किलो सीरा बेचकर 10,000 रुपये तक की कमाई कर लेती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed