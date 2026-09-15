Kangra News: एमओयू के बाद भी नहीं उठ रहा कूड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 15 Sep 2026 01:29 AM IST
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योल (कांगड़ा)। नई पंचायत के गठन के करीब चार माह बीत जाने के बाद भी नरवाना खास पंचायत के वार्ड नंबर तीन, छह और सात के कई क्षेत्रों में नियमित कूड़ा उठान व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। कूड़ा उठाने के संबंध में वेस्ट वॉरियर्स संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) होने के बावजूद लोगों को कचरा निस्तारण में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।वार्ड तीन की पंच राधा, छह की पंच अनु कुमारी और सात के पंच रमेश राणा ने बताया कि उनके वार्डों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नियमित नहीं पहुंच रही है जिससे ग्रामीणों में रोष है। पंचों का कहना है कि नई पंचायत बनने के बाद लोगों को बेहतर स्वच्छता की उम्मीद थी। इतने समय बाद भी व्यवस्था न बनना चिंताजनक है। उन्होंने पंचायत प्रशासन व संबंधित संस्था से तीनों वार्डों में शीघ्र नियमित कचरा वाहन भेजने की मांग की है। संवाद
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