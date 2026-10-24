गगल एयरपोर्ट विस्तार : प्रभावित परिवारों के घरों का सत्यापन शुरू

शुक्रवार को इच्छी, बाग और बरस्वालकड़ सहित प्रभावित क्षेत्रों में आवेदकों के दस्तावेजों और आवासीय ढांचों का सत्यापन किया गया। संयुक्त निरीक्षण समिति घर-घर जाकर यह जांच कर रही है कि पुनर्वास लाभ के लिए दावा किए गए मकान अलग और स्वतंत्र आवासीय इकाइयां हैं या नहीं।इसके लिए परिवार रजिस्टर में दर्ज सदस्यों के नाम, स्थायी निवास की अवधि, अलग रसोईघर, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी पड़ताल की जा रही है।निरीक्षण समिति में राजस्व विभाग, विकास खंड कार्यालय के पंचायत निरीक्षक, क्रेडल की विशेष टीम और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर रंजीत ठाकुर ने बताया कि आवेदकों के दस्तावेजों और दावों का मौके पर वास्तविक स्थिति से मिलान किया जा रहा है। संवाद