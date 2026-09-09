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Kangra News: टांडा में फिर शुरू हुआ हिमकेयर और आयुष्मान का निशुल्क उपचार

Wed, 09 Sep 2026 03:45 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:45 AM IST
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Free treatment under Himcare and Ayushman schemes resumes at Tanda.
धर्मशाला। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत मरीजों का निशुल्क उपचार दोबारा शुरू हो गया है।
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करीब पांच-छह दिन पहले दोनों योजनाओं को बहाल कर दिया गया है। इससे टांडा में उपचार के लिए पहुंचने वाले हजारों गरीब और पात्र मरीजों को राहत मिलेगी।
मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को जांच, अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन, एडवांस प्रक्रियाओं सहित विभिन्न आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
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खासकर गंभीर बीमारियों और महंगे उपचार की जरूरत वाले मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से दोनों योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की देनदारी लंबित होने के कारण वेंडरों ने दवाइयां और जरूरी सामान उपलब्ध करवाना बंद कर दिया था।
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इसके चलते मरीजों को कई उपचार और दवाइयां अपने खर्च पर लेनी पड़ रही थीं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। अब योजनाएं बहाल होने से कार्डधारकों को पांच लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी।
अस्पताल प्रशासन के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत 37.59 करोड़ और हिमकेयर योजना के तहत 79.65 करोड़ रुपये की देनदारी अभी लंबित है।
मेडिकल कॉलेज में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क उपचार मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक के प्रयासों से यह संभव हुआ है। दोनों योजनाओं के दोबारा शुरू होने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। डॉ. मिलाप शर्मा, प्रिंसिपल, टांडा मेडिकल कॉलेज

पुराना ऊहल चौक से अवाहदेवी सड़क मार्ग की खराब हालत। संवाद

पुराना ऊहल चौक से अवाहदेवी सड़क मार्ग की खराब हालत। संवाद

पुराना ऊहल चौक से अवाहदेवी सड़क मार्ग की खराब हालत। संवाद

पुराना ऊहल चौक से अवाहदेवी सड़क मार्ग की खराब हालत। संवाद

पुराना ऊहल चौक से अवाहदेवी सड़क मार्ग की खराब हालत। संवाद

पुराना ऊहल चौक से अवाहदेवी सड़क मार्ग की खराब हालत। संवाद

पुराना ऊहल चौक से अवाहदेवी सड़क मार्ग की खराब हालत। संवाद

पुराना ऊहल चौक से अवाहदेवी सड़क मार्ग की खराब हालत। संवाद

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