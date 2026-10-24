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शाहपुर के सात वार्डों में खर्च किए पांच करोड़ : केवल

Sat, 24 Oct 2026 04:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 24 Oct 2026 04:00 AM IST
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Five crore spent in seven wards of Shahpur: Only
शाहपुर के झुलाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानियां को सम्मानित करते
रैत (कांगड़ा)। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि करीब चार वर्षों में नगर पंचायत शाहपुर के सात वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वह झुलाड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
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इस दौरान विधायक ने नगर पंचायत में कई विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने वार्ड नंबर-1 में 7.50 लाख की लागत से हाईमास्ट लाइट, वार्ड नंबर-3 में 25 लाख से बलिदानी पवन जरयाल पार्क, वार्ड नंबर-5 में बंदल खड्ड पर 20 लाख की लागत से बनने वाले पुल और इसी वार्ड में 7.50 लाख की हाईमास्ट लाइट का शिलान्यास किया।
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साथ ही वार्ड-3 और वार्ड-5 में ढाई-ढाई लाख रुपये की लागत से स्थापित विद्युत चालित बोरवेल का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि 1.40 करोड़ रुपये की लागत वाली वैकल्पिक पेयजल योजना का कार्य भी जल्द पूरा होगा।
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विधायक ने कहा कि झुलाड़ वार्ड से पवन जरयाल का बलिदान
हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में बलिदानी के पिता गरज सिंह और वीर नारी सुषमा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सराहनीय कार्यों के लिए कूहल कमेटी के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। विधायक ने लावारिस पशुओं को गोसदन भेजने की पहल की सराहना की और नगर पंचायत को कुर्सियां व ध्वनि विस्तारक यंत्र खरीदने का सुझाव दिया।

कार्यक्रम में नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजीव पटियाल ने स्वागत भाषण दिया और संचालित योजनाओं की जानकारी रखी। नगर पंचायत अध्यक्ष बबिता ने विकास कार्यों में सहयोग जारी रखने की बात कही। इस मौके पर नगर पंचायत के समस्त पार्षद, सचिव, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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