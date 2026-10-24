शाहपुर के सात वार्डों में खर्च किए पांच करोड़ : केवल

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इस दौरान विधायक ने नगर पंचायत में कई विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने वार्ड नंबर-1 में 7.50 लाख की लागत से हाईमास्ट लाइट, वार्ड नंबर-3 में 25 लाख से बलिदानी पवन जरयाल पार्क, वार्ड नंबर-5 में बंदल खड्ड पर 20 लाख की लागत से बनने वाले पुल और इसी वार्ड में 7.50 लाख की हाईमास्ट लाइट का शिलान्यास किया।साथ ही वार्ड-3 और वार्ड-5 में ढाई-ढाई लाख रुपये की लागत से स्थापित विद्युत चालित बोरवेल का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि 1.40 करोड़ रुपये की लागत वाली वैकल्पिक पेयजल योजना का कार्य भी जल्द पूरा होगा।विधायक ने कहा कि झुलाड़ वार्ड से पवन जरयाल का बलिदान