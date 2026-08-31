Kangra News: मंदिर गया परिवार, दिनदहाड़े ताले तोड़ नकदी और गहने ले उड़े चोर
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 31 Aug 2026 01:53 AM IST
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गंगथ (कांगड़ा)। इंदौरा क्षेत्र की रप्पड़ पंचायत के तलौटी मोहल्ले में शनिवार को दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई। परिवार नागनी माता मंदिर भड़वार में माथा टेकने गया था। पीछे से शातिरों ने सूने मकान के ताले तोड़ डाले। चोर अलमारी से लाखों के सोने-चांदी के गहने और नकदी उड़ा ले गए। शाम को लौटने पर परिवार को घटना का पता चला।
पीड़ित संतोष चौधरी ने बताया कि अलमारी की जांच करने पर करीब ढाई तोले सोना, एक किलो चांदी के आभूषण और 13 हजार रुपये नकद गायब मिले। पीड़ित परिवार ने तुरंत मामले की सूचना गंगथ पुलिस चौकी को दी। रविवार को पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी मोटर पंप, बिजली की तारों और जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन चोरी होने के मामले सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि नशे के आदी शरारती तत्व ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है।
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अगस्त में चोरी की प्रमुख वारदातें
3 अगस्त : पंचरुखी के भरवाना में घर से करीब छह लाख के गहने चोरी (तीन आरोपी गिरफ्तार)।
6 अगस्त : कांगड़ा के बीरता में शोरूम के बाहर से बाइक चोरी।
6 अगस्त : ज्वालामुखी के कोटू डोरियां में बंद घर में सीसीटीवी पर स्प्रे कर नकदी चोरी।
7 अगस्त : जवाली के भगवाल व सुदरां पेयजल योजना से दो मोटरें और तार चोरी।
9 अगस्त : चैतडू डाकघर में चोरी का प्रयास।
10 अगस्त : कांगड़ा के तहसील चौक के पास सुनार की दुकान में सेंधमारी।
19 अगस्त : रक्कड़ के कलोहा में तीन घरों में चोरी।
20 अगस्त : जसूर में मेडिकल स्टोर से नकदी और मोबाइल चोरी।
22 अगस्त : लंबागांव पेट्रोल पंप के पास जीप ट्राले से स्टेपनी, टूल बॉक्स और एलसीडी चोरी।
23 अगस्त : जवाली की मैरा पंचायत में घर से आभूषण और एक लाख की नकदी चोरी।
27 अगस्त : ज्वालामुखी के लुथान सुख आश्रय से करीब 1350 मीटर तार चोरी।
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पीड़ित संतोष चौधरी ने बताया कि अलमारी की जांच करने पर करीब ढाई तोले सोना, एक किलो चांदी के आभूषण और 13 हजार रुपये नकद गायब मिले। पीड़ित परिवार ने तुरंत मामले की सूचना गंगथ पुलिस चौकी को दी। रविवार को पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी मोटर पंप, बिजली की तारों और जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन चोरी होने के मामले सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि नशे के आदी शरारती तत्व ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है।
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अगस्त में चोरी की प्रमुख वारदातें
3 अगस्त : पंचरुखी के भरवाना में घर से करीब छह लाख के गहने चोरी (तीन आरोपी गिरफ्तार)।
6 अगस्त : कांगड़ा के बीरता में शोरूम के बाहर से बाइक चोरी।
6 अगस्त : ज्वालामुखी के कोटू डोरियां में बंद घर में सीसीटीवी पर स्प्रे कर नकदी चोरी।
7 अगस्त : जवाली के भगवाल व सुदरां पेयजल योजना से दो मोटरें और तार चोरी।
9 अगस्त : चैतडू डाकघर में चोरी का प्रयास।
10 अगस्त : कांगड़ा के तहसील चौक के पास सुनार की दुकान में सेंधमारी।
19 अगस्त : रक्कड़ के कलोहा में तीन घरों में चोरी।
20 अगस्त : जसूर में मेडिकल स्टोर से नकदी और मोबाइल चोरी।
22 अगस्त : लंबागांव पेट्रोल पंप के पास जीप ट्राले से स्टेपनी, टूल बॉक्स और एलसीडी चोरी।
23 अगस्त : जवाली की मैरा पंचायत में घर से आभूषण और एक लाख की नकदी चोरी।
27 अगस्त : ज्वालामुखी के लुथान सुख आश्रय से करीब 1350 मीटर तार चोरी।