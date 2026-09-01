Kangra News: कोतवाली बाजार में हफ्ते से फुटपाथ पर पड़ा है गिरा पेड़, नहीं हटाए ठूंठ
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 02 Sep 2026 07:00 AM IST
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धर्मशाला। नगर निगम धर्मशाला के तहत कोतवाली बाजार में पेट्रोल पंप के सामने स्मार्ट रोड के फुटपाथ पर गिरा पेड़ एक सप्ताह बाद भी नहीं हटाया गया है। मलबा पड़ा रहने से फुटपाथ पूरी तरह बंद है और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। फुटपाथ बंद होने के कारण लोग व्यस्त सड़क पर उतरकर चलने को मजबूर हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही के बीच हर समय हादसे का खतरा बना रहता है।
फुटपाथ बाधित होने से सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है। स्थानीय निवासी हेमराज, कपिल देव, विश्वनाथ और अजीत सिंह ने बताया कि बीते सप्ताह पेड़ का हिस्सा गिरा था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा से जुड़ी इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने नगर निगम से जल्द मलबा हटाकर फुटपाथ को सुरक्षित बनाने की मांग की है।
उधर, नगर निगम धर्मशाला के मेयर शमशेर नैहरिया ने बताया कि फुटपाथ से पेड़ के ठूंठों को जल्द हटवा दिया जाएगा, ताकि लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो।
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फुटपाथ बाधित होने से सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है। स्थानीय निवासी हेमराज, कपिल देव, विश्वनाथ और अजीत सिंह ने बताया कि बीते सप्ताह पेड़ का हिस्सा गिरा था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा से जुड़ी इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने नगर निगम से जल्द मलबा हटाकर फुटपाथ को सुरक्षित बनाने की मांग की है।
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उधर, नगर निगम धर्मशाला के मेयर शमशेर नैहरिया ने बताया कि फुटपाथ से पेड़ के ठूंठों को जल्द हटवा दिया जाएगा, ताकि लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो।
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