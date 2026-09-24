Kangra News: फतेहपुर अस्पताल के विस्तार को मिली रफ्तार

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भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 13.62 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इससे नव-उन्नत 50 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए अतिरिक्त भवन तैयार किया जाएगा। परियोजना के लिए प्रारंभिक तौर पर पांच लाख रुपये की व्यय स्वीकृति भी जारी हुई है।विधायक ने कहा कि अस्पताल के विस्तार से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का ध्यान रखने के निर्देश दिए।