Kangra News: क्षेत्रीय अस्पताल में कान की सफाई का सामान भी नहीं

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मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में कान साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य सलाइन सॉल्यूशन और सिरिंज तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें यह सामान बाजार से खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा चिकित्सकों की ओर से लिखी जा रही कुछ दवाइयां भी मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं।अस्पताल पहुंचे सुहड़ा वार्ड निवासी जय कुमार, पड्डल के सुखदेव, देवधार की मनोरमा और चुनी लाल व बरोट के लपास से आए काहन चंद और कृष्णा देवी ने बताया कि कान में संक्रमण और दर्द की शिकायत के बाद वे जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। जांच के बाद चिकित्सक ने कान में जमा मैल की सफाई के लिए बाजार से जरूरी सामान लाने के लिए कहा।मरीजों ने कहा कि इतने बड़े अस्पताल में कान की सफाई के लिए आवश्यक सामान्य सामग्री उपलब्ध न होना चिंता का विषय है। जय कुमार ने बताया कि कान की सफाई के लिए सॉल्यूशन, सिरिंज और दवाइयों समेत उन्हें करीब 1500 रुपये खर्च करने पड़े। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद लेकर पहुंचने के बावजूद उन्हें बाजार से सामान और दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं।अस्पताल प्रबंधन मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यदि किसी मरीज को किसी भी तरह की दिक्कत पेश आ रही है तो वह कार्यालय में आएं और शिकायत दर्ज करवाएं।डॉ. दिनेश ठाकुर, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी