Kangra News: नूरपुर में पंचायत भवनों के निर्माण की कवायद तेज

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लुहारपुरा पंचायत ने भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी है। सिंबली पंचायत के लिए टोकन मनी की मांग भेजी गई है। राशि मिलते ही वहां निर्माण शुरू होगा। विभाग के अनुसार पंचायतों में एसडीपी, एसडीआरएफ और मनरेगा के तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।जसूर में अदालती रोक से अटका भवन निर्माणजसूर पंचायत में भवन निर्माण के लिए सरकार ने पहले राशि स्वीकृत की थी। जमीन विवाद अदालत में पहुंचने और स्टे लगने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका। विवाद लंबा खिंचने पर स्वीकृत बजट किसी अन्य पंचायत को स्थानांतरित कर दिया गया। अब कानूनी विवाद सुलझने और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही जसूर में निर्माण संभव होगा।बागनी पंचायत घर का लगभग 95 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में इसे पंचायत को सौंप दिया जाएगा। सुजांता पंचायत में भवन निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। जमीन उपलब्ध होते ही राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। -अशोक कुमार, खंड विकास अधिकारी, नूरपुर