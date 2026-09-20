Kangra News: डॉ. प्रदीप अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित

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डॉ. प्रदीप कुमार के नाम 52 पुस्तकें दर्ज हैं और वह राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में 51 शोध-पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में 12 शोधार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। डॉ. प्रदीप ने इस उपलब्धि को पूरे हिमाचल प्रदेश और विशेष रूप से कांगड़ा जिले के लिए गौरव का विषय बताया है। संवाद

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कांगड़ा। डीएवी कॉलेज कांगड़ा में अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय कैथल (हरियाणा) में प्रोफेसर के रूप में सेवारत डॉ. प्रदीप को प्रतिष्ठित एपेक्सोरा इंटरनेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान यूनिवर्सिटी ऑफ एडेनबर्ग (लुसाका, जांबिया, अफ्रीका) की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया।