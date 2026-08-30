फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Dr. Parvesh becomes President of the HGCTA unit.

Kangra News: डॉ. परवेश बने एचजीसीटीए इकाई के अध्यक्ष

Sun, 30 Aug 2026 01:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Dr. Parvesh becomes President of the HGCTA unit.
धर्मशाला। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (एचजीसीटीए) की स्थानीय इकाई का पुनर्गठन किया गया। महाविद्यालय के पुराने स्टाफ रूम में आयोजित बैठक में वरिष्ठ प्राध्यापकों की मौजूदगी में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। इस दौरान डॉ. परवेश गिल को स्थानीय इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया।
विज्ञापन

वहीं, नई कार्यकारिणी में डॉ. पूनम कुमारी धीमान को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉ. शैली पारुल भदवाल को उपाध्यक्ष, डॉ. गौरव महाजन को महासचिव और प्रो. गोविंद सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉ. अमित कटोच और डॉ. दीपिका ठाकुर को सह सचिव जबकि डॉ. हर्ष दीपिका दत्ता को प्रेस सचिव चुना गया।
विज्ञापन

सलाहकार मंडल में प्रो. संजय जसरोटिया, डॉ. बलराज सिंह बांद्राल, डॉ. वीएस वत्स, डॉ. अंजलि शर्मा और प्रो. अशोक कुमार को शामिल किया गया। बैठक में डॉ. वीएस वत्स, डॉ. आशीष रंजन, डॉ. नरेश मनकोटिया, डॉ. सरिता, डॉ. भरत, डॉ. शेफली, डॉ. शिष्टा, डॉ. रीतू, डॉ. अंजना खरवाल, डॉ. नीरज कौशल और डॉ. अजय कुमार समेत कई प्राध्यापक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक में राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर भव्य सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में शिक्षकों से जुड़े लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से शिक्षकों के कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) और विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की अधिसूचना जल्द जारी करवाने को लेकर आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed