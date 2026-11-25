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कार्यक्रम की शुरुआत पदयात्रा से हुई। इसके बाद खेल मैदान में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आईएमए धर्मशाला के अध्यक्ष एवं बाल हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉ. अतुल गुप्ता ने कहा कि चिकित्सक दिनभर मरीजों की देखभाल और व्यस्त कार्यशैली के कारण अक्सर सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं।नियमित व्यायाम और खेलकूद से तनाव कम करने के साथ मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाव संभव है। बारिश और सर्दियों में भी खेलकूद जारी रखने के लिए आईएमए भवन में इंडोर खेल गतिविधियां शुरू की गई हैं।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओमेश कुमार भारती ने कहा कि नियमित शारीरिक गतिविधियां गंभीर बीमारियों से बचाव का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने बच्चों व युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में आईएमए के वरिष्ठ सदस्य डॉ. सीएस राठौर, डॉ. एससी कौशल, डॉ. सुदर्शन चक्र और सचिव डॉ. अंकित शुक्ला ने भी हिस्सा लिया।दूसरों की सेहत संवारने वाले खुद का भी रखें ध्यान : डॉ. मिलाप शर्माटांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य डॉ. मिलाप शर्मा ने कहा कि दूसरों की सेहत का ध्यान रखने वाले डॉक्टरों और मेडिकल विद्यार्थियों को अपनी सेहत को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। खेलकूद से जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आपसी सहयोग और सकारात्मक सोच विकसित होती है।