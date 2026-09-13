Kangra News: धर्मशाला में चार दिन तक सजेगा लाल गेंद का रोमांच

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चार दिन तक चलने वाले इस मुकाबले में पिच का मिजाज खेल की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मिलने वाली हल्की स्विंग और सीम बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, विकेट के स्वभाव में बदलाव से स्पिनर्स की भूमिका भी बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए मिट्टी, नमी, घास और रोलिंग पर विशेष काम किया जा रहा है।ऑस्ट्रेलिया-ए महिला टीम के इस दौरे में तीन टी-20, तीन वनडे और एक मल्टी-डे मैच शामिल है। टी-20 न्यू चंडीगढ़ और वनडे मोहाली में खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों टीमें धर्मशाला पहुंचेंगी, जहां सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले इस चार दिवसीय मैच के साथ दौरे का समापन होगा।ये हैं भारतीय टीम की खिलाड़ीमल्टी-डे मुकाबले के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भारत-ए टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि अनुष्का शर्मा उपकप्तान होंगी। टीम में शुभा सतीश, प्रिया पुनिया, तानिशा सिंह, तेजल हसबनिस, निक्की प्रसाद, ममता मडिवाला, सुष्री दिब्यदर्शिनी, शुची उपाध्याय, वैष्णवी शर्मा, सायली सतघरे, जितिमनी कालिता, शबनम शकील और अक्षिता भगत को शामिल किया गया है।