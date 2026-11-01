हिमाचल: देहरा केंद्रीय विवि के निर्माणाधीन परिसर के लिए केंद्र ने दी 50 करोड़ रुपये की मंजूरी, जानें

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विज्ञापन हिमाचल प्रदेश के देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण का इंतजार कर रहे लोगों और विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन परिसर का काम पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। इस संबंध में जारी स्वीकृति पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को मिल गया है।

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केंद्र से बजट की मंजूरी मिलने के बाद लंबे समय से प्रभावित हो रहे निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद जगी है। परिसर का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन करीब 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता के चलते शेष काम आगे बढ़ाने में परेशानी आ रही थी।



बजट की कमी के कारण परिसर का निर्माण प्रभावित होने से जनवरी 2027 तक नए परिसर में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की प्रस्तावित समयसीमा पर भी सवाल उठने लगे थे। इस मुद्दे को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाते हुए केंद्र सरकार के समक्ष लंबित बजट जारी करने की आवश्यकता को उजागर किया था। अब केंद्र सरकार से 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद जनवरी 2027 तक नए परिसर में पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद फिर से बढ़ गई है।



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बजट स्वीकृति का पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को मिला

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नरेंद्र सांख्यान ने बताया कि संबंधित मंत्रालय की ओर से 50 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति का पत्र मिल गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्माण कार्य कर रही कंपनी को यह राशि जारी कर दी जाएगी। बजट उपलब्ध होने से निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इससे देहरा परिसर को जल्द तैयार करने और विद्यार्थियों को स्थायी परिसर में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का रास्ता साफ होगा।

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