Kangra News: मां बगलामुखी की पेंटिंग की समर्पित

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कलाकार शेखर काठू ने बताया कि उन्होंने मंदिर परिसर में करीब छह घंटे तक लाइव पेंटिंग भी की। इस दौरान मंदिर के आचार्य विपन सहित अन्य पुजारियों ने उनकी कला की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और आशीर्वाद दिया। कलाकार ने मां बगलामुखी के दरबार में मिले इस सम्मान को अपने लिए गर्व का क्षण बताया। संवाद कलाकार शेखर काठू ने बताया कि उन्होंने मंदिर परिसर में करीब छह घंटे तक लाइव पेंटिंग भी की। इस दौरान मंदिर के आचार्य विपन सहित अन्य पुजारियों ने उनकी कला की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और आशीर्वाद दिया। कलाकार ने मां बगलामुखी के दरबार में मिले इस सम्मान को अपने लिए गर्व का क्षण बताया। संवाद

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रैहन (कांगड़ा)। ग्राम पंचायत ढन निवासी कलाकार शेखर काठू ने नवरात्र के पावन अवसर पर बनखंडी स्थित मां बगलामुखी मंदिर में माता रानी की पेंटिंग बनाकर समर्पित की। नवरात्र के पहले दिन से शुरू कर लगातार नौ दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने महानवमी के दिन यह कलाकृति मंदिर में भेंट की।