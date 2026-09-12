फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Dangal Drama: Hodi Abandons 'Badi Maali' Bout Midway; Maharashtra's Shiva Emerges Victorious

दंगल में पंगा : होदी ने बीच में छोड़ी बड़ी माली, महाराष्ट्र के शिवा बने विजेता

Sat, 12 Sep 2026 01:44 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 12 Sep 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Dangal Drama: Hodi Abandons 'Badi Maali' Bout Midway; Maharashtra's Shiva Emerges Victorious
परागपुर (कांगड़ा)। क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर नक्की में 153वें नौण मेले के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कुश्ती दंगल का फाइनल मुकाबला विवाद की भेंट चढ़ गया। बड़ी माली की खिताबी भिड़ंत महाराष्ट्र के शिवा और ईरान के अंतरराष्ट्रीय पहलवान होदी के बीच तय हुई थी।
विज्ञापन

एक दांव की वैधता को लेकर ईरानी पहलवान होदी ने अखाड़े में ही विवाद खड़ा कर दिया। गतिरोध बढ़ने पर विदेशी पहलवान खेल भावना और नियमों को दरकिनार करते हुए दंगल को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गया। रेफरी व मेला कमेटी ने नियमों और अखाड़े की मर्यादा के तहत महाराष्ट्र के शिवा को मुकाबले का विजेता घोषित कर दिया। इसके बाद मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष दीपक सूद ने विजेता पहलवान शिवा को 1.51 लाख रुपये की नकद इनामी राशि देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन


दंगल में बंटीं नौ लाख की मालियां
ऐतिहासिक अखाड़े में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल और अन्य राज्यों से आए नामी पहलवानों ने दांव-पेच दिखाए। दिनभर चले विभिन्न वर्गों के मुकाबलों में पहलवानों को कुल नौ लाख रुपये के नकद पुरस्कार बांटे गए। समारोह में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे होशियारपुर के प्रमुख उद्योगपति संजय सूद ने कहा कि पारंपरिक मेले और माटी से जुड़े अखाड़े केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक समरसता, अनुशासन और हमारी सांस्कृतिक पहचान की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने मेला कमेटी के अध्यक्ष रुपिंदर सिंह डैनी को 1.21 लाख रुपये की सहयोग राशि का चेक सौंपा। इसके अतिरिक्त उन्होंने नगर के चारों प्रमुख मंदिरों को 5100-5100 रुपये तथा दोनों स्थानीय विद्यालयों के 22 जरूरतमंद विद्यार्थियों को 3100-3100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed