Kangra News: दलाई लामा के लौटने से पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे

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कारोबारियों के अनुसार पिछले तीन महीनों में व्यापार में करीब 30 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई थी। धर्मशाला और मैक्लोडगंज का पर्यटन कारोबार काफी हद तक धर्मगुरु दलाई लामा की उपस्थिति पर निर्भर करता है। उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु व सैलानी यहां पहुंचते हैं।इससे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, टैक्सी ऑपरेटरों और हस्तशिल्प व्यापारियों के साथ तिब्बती परिधानों के कारोबार को भी सीधा लाभ मिलता है।स्थानीय कारोबारी तनु रुस्तुगी, शेखर राय और दिवाकर ने बताया कि बारिश और धर्मगुरु के बाहर रहने से व्यापार लंबे समय से मंदी झेल रहा था। अब उनके लौटने से आगामी दिनों में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ेगी।