Kangra News: धर्मशाला अस्पताल के डॉक्टरों के क्वार्टरों की सुधरेगी दशा

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अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की रिहाइश के लिए बने क्वार्टर काफी पुराने हो चुके हैं। समय बीतने के साथ इनमें सीलन सहित कई तरह की टूट-फूट की समस्याएं आ रही थीं। विज्ञापन

उधर, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराधा शर्मा ने कहा कि क्वार्टरों की मरम्मत के लिए बजट प्राप्त हो चुका है। बरसात का दौर थमते ही लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इससे आवासीय परिसरों में लंबे समय से लंबित मरम्मत की जरूरत पूरी होगी और चिकित्सकों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। विज्ञापन विज्ञापन

अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की रिहाइश के लिए बने क्वार्टर काफी पुराने हो चुके हैं। समय बीतने के साथ इनमें सीलन सहित कई तरह की टूट-फूट की समस्याएं आ रही थीं।उधर, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराधा शर्मा ने कहा कि क्वार्टरों की मरम्मत के लिए बजट प्राप्त हो चुका है। बरसात का दौर थमते ही लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इससे आवासीय परिसरों में लंबे समय से लंबित मरम्मत की जरूरत पूरी होगी और चिकित्सकों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी।

धर्मशाला। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला परिसर में स्थित चिकित्सकों के छह क्वार्टरों की जल्द दशा सुधरेगी। लंबे समय से मरम्मत की बाट जोह रहे इन क्वार्टरों के जीर्णोद्धार के लिए स्वास्थ्य निदेशालय से करीब छह लाख रुपये का बजट स्वीकृत हो गया है। बरसात का मौसम समाप्त होते ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के माध्यम से मरम्मत का कार्य शुरू करवाया जाएगा जिससे यहां रह रहे डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलेगी।