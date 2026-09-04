फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Committee formed for landless Pong Dam oustees; strategy for the struggle prepared.

Kangra News: भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों गठित की कमेटी, संघर्ष की रणनीति तैयार

Sat, 05 Sep 2026 08:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 05 Sep 2026 08:40 AM IST
विज्ञापन
Committee formed for landless Pong Dam oustees; strategy for the struggle prepared.
रैहन (कांगड़ा)। भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर नई कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही विश्राम गृह जवाली में आयोजित विस्थापित परिवारों की एक अहम बैठक में हक की लड़ाई तेज करने के लिए आगामी संघर्ष की रणनीति भी तैयार कर ली है। बैठक की अगुवाई साहित्यकार पंकज दर्शी और सरदार प्रेम सिंह ने संयुक्त रूप से की।
विज्ञापन

बैठक के दौरान विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वसम्मति से कन्वीनर कमेटी बनाई गई। इसमें उजागर सिंह को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा कमेटी में अशोक कुमार, प्रताप चंद, अशोक वीरवंशी, संजय कुमार, विजय कुमार, कर्म चंद और प्रकाश चंद को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
विज्ञापन

नवनियुक्त कमेटी ने संकल्प लिया कि विस्थापित परिवारों की समस्याओं को हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि बांध निर्माण के समय करीब पांच हजार ऐसे परिवार विस्थापित हुए थे, जो दूसरों की जमीनों पर खेती करते थे या छोटे-मोटे स्वरोजगार से गुजर-बसर करते थे। इन परिवारों को आज तक पुनर्वास का हक नहीं मिल सका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेटी ने तय किया कि हक मिलने तक संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। इस कड़ी में अगली बैठक 6 सितंबर को नगरोटा बगवां में हिमाचल प्रदेश किसान सभा के साथ आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed