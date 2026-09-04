Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:39 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:39 AM IST
विज्ञापन
धार्मिक
रामायण पाठ-योल के राधा-कृष्ण मंदिर चोल में जन्माष्टमी पर्व पर रामायण पाठ सुबह 9:30 बजे से।
भंडारा-जालग की सुंआ पंचायत में गुग्गा नवमी पर दोपहर 12 बजे से भंडारा होगा।
भंडारा-कोतवाली बाजार स्थित गीता भवन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दोपहर 12 बजे से।
कथा-शिव मंदिर नरवाणा धरवाला बल्ला में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 से 3 बजे तक। आचार्य कुलदीप शर्मा करेंगे कथा वाचन।
सांस्कृतिक संध्या-श्री बृजराज स्वामी मंदिर नूरपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव शाम 8 बजे। विधायक भवानी पठानिया करेंगे शुभारंभ।
शिक्षा
शुभारंभ-डिग्री कॉलेज शाहपुर में बीबीए, बीसीए, पीजीडीसीए और वोकेशनल कोर्स का उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया पूर्वाह्न 11 बजे शुभारंभ करेंगे।
काम की बात
बिजली बंद- विद्युत उपमंडल-2 धर्मशाला के तहत रख-रखाव कार्य के चलते 5 सितंबर को भटेड़, शीला, पास्सु, अप्पर मनेड, कनेड, हरनेड, लोअर सुक्कड व साथ लगते क्षेत्रों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मौसम खराब रहने पर कार्य अगले दिन होगा।
सड़क बंद- रैत-कोहला 2.5 किमी सड़क मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के चलते 30 सितंबर तक सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वाहन चालक पुहाड़ा-चुड़था, हरनेरा-बड़ज-ततवानी या पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
विज्ञापन
रामायण पाठ-योल के राधा-कृष्ण मंदिर चोल में जन्माष्टमी पर्व पर रामायण पाठ सुबह 9:30 बजे से।
भंडारा-जालग की सुंआ पंचायत में गुग्गा नवमी पर दोपहर 12 बजे से भंडारा होगा।
भंडारा-कोतवाली बाजार स्थित गीता भवन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दोपहर 12 बजे से।
कथा-शिव मंदिर नरवाणा धरवाला बल्ला में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 से 3 बजे तक। आचार्य कुलदीप शर्मा करेंगे कथा वाचन।
सांस्कृतिक संध्या-श्री बृजराज स्वामी मंदिर नूरपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव शाम 8 बजे। विधायक भवानी पठानिया करेंगे शुभारंभ।
शिक्षा
शुभारंभ-डिग्री कॉलेज शाहपुर में बीबीए, बीसीए, पीजीडीसीए और वोकेशनल कोर्स का उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया पूर्वाह्न 11 बजे शुभारंभ करेंगे।
काम की बात
बिजली बंद- विद्युत उपमंडल-2 धर्मशाला के तहत रख-रखाव कार्य के चलते 5 सितंबर को भटेड़, शीला, पास्सु, अप्पर मनेड, कनेड, हरनेड, लोअर सुक्कड व साथ लगते क्षेत्रों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मौसम खराब रहने पर कार्य अगले दिन होगा।
सड़क बंद- रैत-कोहला 2.5 किमी सड़क मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के चलते 30 सितंबर तक सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वाहन चालक पुहाड़ा-चुड़था, हरनेरा-बड़ज-ततवानी या पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
विज्ञापन