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उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंसा करने वालों की जवाबदेही तय करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरोधी जागरूकता अभियान की शुरुआत के अवसर पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष अभियान की थीम न्याय सुनिश्चित करें, पीड़ितों की रक्षा करें और दोषियों को दंड से बचने न दें रखी गई है।स्कूलों, तिब्बती बस्तियों और सीटीए कार्यालयों में सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा तिब्बती महिला हेल्पलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की हिंसा से प्रभावित 150 से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाई गई है। ब्यूरो