Kangra News: सीएम सुक्खू आज डाडासीबा में, करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे

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मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को क्षेत्र में विकास कार्यों और विशेषकर मछुआरा समुदाय के कल्याण की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक व विकासात्मक रूप से भी यह दौरा चर्चा में है। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस प्रवास के दौरान क्षेत्र के लिए कई नई घोषणाएं भी कर सकते हैं।मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह 9:40 बजे शिमला के ओक ओवर से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। 10:10 बजे जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर से उड़ान भरेंगे और 10:45 बजे बढलठोर मैदान पर पहुंचेगे। यहां से सड़क मार्ग से सीएम 11:05 बजे डाडासीबा मैदान में पहुंचेंगे, जहां वह विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ मछुआरा सम्मेलन को संबोधित करेंगे।दोपहर 1:30 बजे वह वन विश्राम गृह डाडासीबा में दोपहर का भोजन करेंगे और 3:05 बजे से डाडासीबा विश्राम गृह से बढलठोर मैदान के लिए प्रस्थान कर 3:25 बजे हेलिकॉप्टर से हमीरपुर के गौना हेलीपैड के लिए रवाना होंगे।