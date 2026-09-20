Kangra News: चिट्टा मुक्त, नशा मुक्त नूरपुर अभियान शुरू, 60 दिन चलेगा

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इस दौरान लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ युवाओं को नशे की लत से दूर रखकर शिक्षा, खेल, रोजगार और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर आगे आना होगा।उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा देने और सुरक्षित रखने के लिए परिवार, समाज और संस्थाओं के साझे प्रयासों की सख्त दरकार है। अभियान का मुख्य मकसद सामाजिक भागीदारी को मजबूत करना है। घर-घर संपर्क के दौरान परिवारों से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें नशे के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा।वक्ताओं ने जोर दिया कि परिवार और समाज मिलकर काम करें तो एक स्वस्थ वातावरण तैयार किया जा सकता है। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह पठानिया, सुमन बाला, नीरजा देवी, जोगिंद्र पठानिया, प्रेम शर्मा और शुभम पाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।