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पुस्तक में बच्चे के जीवन के पहले एक हजार दिनों में पोषण के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। इसमें मातृ पोषण, स्तनपान, ऊपरी आहार, कुपोषण की रोकथाम और बच्चों की वृद्धि एवं विकास से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों को शामिल किया गया है। संवाद

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सिद्धपुर (नोरबुलिंगा)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सिद्धबाड़ी में मातृ, शिशु एवं छोटे बच्चों के पोषण पर आधारित पुस्तक उत्थान का विमोचन किया। चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट (कॉर्ड) ने पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट सेंटर (पीएचएनडीसी) नई दिल्ली के सहयोग से इस पुस्तक को तैयार किया है। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, कॉर्ड की राष्ट्रीय निदेशक डॉ. क्षमा मैत्रे और मुख्य परिचालन अधिकारी नरेंद्र पॉल मौजूद रहे।