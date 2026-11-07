Kangra News: पतंजलि स्टोर से नकदी और सामान चोरी

विज्ञापन





मारंडा (कांगड़ा)। मारंडा क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार रात शातिरों ने पतंजलि स्वदेशी स्टोर की पिछली दीवार में सेंध लगाकर करीब तीन हजार रुपये की नकदी और खाने-पीने का कीमती सामान चोरी कर लिया। स्टोर मालिक विजय कौशल ने बताया कि शनिवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर दुकान की पिछली दीवार में सुराख मिला। चोर इसी रास्ते से दुकान में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देकर भाग गए। विजय कौशल ने बताया कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते कारोबार प्रभावित होता है, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत न देने का फैसला किया है। उधर, मारंडा व्यापार मंडल ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से दुकानदार निडर होकर अपना कारोबार कर सकेंगे।