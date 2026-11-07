Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Cash and goods stolen from Patanjali store

Kangra News: पतंजलि स्टोर से नकदी और सामान चोरी

Sat, 07 Nov 2026 08:55 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 07 Nov 2026 08:55 PM IST
विज्ञापन
Cash and goods stolen from Patanjali store
मारंडा (कांगड़ा)। मारंडा क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार रात शातिरों ने पतंजलि स्वदेशी स्टोर की पिछली दीवार में सेंध लगाकर करीब तीन हजार रुपये की नकदी और खाने-पीने का कीमती सामान चोरी कर लिया। स्टोर मालिक विजय कौशल ने बताया कि शनिवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर दुकान की पिछली दीवार में सुराख मिला। चोर इसी रास्ते से दुकान में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देकर भाग गए। विजय कौशल ने बताया कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते कारोबार प्रभावित होता है, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत न देने का फैसला किया है। उधर, मारंडा व्यापार मंडल ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से दुकानदार निडर होकर अपना कारोबार कर सकेंगे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed