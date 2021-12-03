Kangra News: गगल एयरपोर्ट पर इस्राइली नागरिक के बैग से मिला कारतूस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आरोपी की पहचान लेवे उपनयन के रूप में हुई है। वह स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी-2451 से धर्मशाला से दिल्ली जाने वाला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पाइसजेट के सुरक्षा प्रभारी रोहित सोनी ने मंगलवार को दूरभाष के माध्यम से गगल पुलिस थाना को सूचना दी। उन्होंने बताया कि यात्रियों के सामान की जांच के दौरान आरोपी के रजिस्टर्ड बैग की एक्स-रे स्क्रीनिंग की गई। इसमें एक कारतूस दिखाई दिया।सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तथ्यों की पुष्टि की। इसके बाद सुरक्षा प्रभारी रोहित सोनी के बयान दर्ज किए गए। बयान के आधार पर पुलिस थाना गगल में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।मामले की आगामी जांच मुख्य आरक्षी (एचसी) विकास भट्ट कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विदेशी नागरिक के पास कारतूस कहां से आया और उसे अपने साथ ले जाने का क्या मकसद था।