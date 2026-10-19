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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Captain Subhash again became the President of Udaygaddi Tribal Samaj Seva Samiti.

Kangra News: कैप्टन सुभाष फिर बने उदयगद्दी ट्राइबल समाज सेवा समिति के अध्यक्ष

Tue, 20 Oct 2026 11:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:55 AM IST
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Captain Subhash again became the President of Udaygaddi Tribal Samaj Seva Samiti.
धर्मशाला। उदयगद्दी ट्राइबल समाज सेवा समिति के अध्यक्ष कैप्टन सुभाष चंद (सेवानिवृत्त) को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति की बैठक सोमवार को धर्मशाला में आयोजित की गई।
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बैठक में समिति के संस्थापक सदस्यों, पूर्व कार्यकारिणी तथा वर्तमान पदाधिकारियों ने भाग लिया। समिति की ओर से विगत वर्षों में किए गए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा की गई तथा सर्वसम्मति से वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आगामी तीन वर्षों के लिए केंद्रीय कार्यकारिणी व क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई।
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राजेंद्र कपूर (सेवानिवृत्त एसीएफ) को उपाध्यक्ष, भरत जरियाल को महासचिव, सरोज कपूर (सेवानिवृत्त एजीएम) को कोषाध्यक्ष, किशोरी लाल (सेवानिवृत्त एजीएम, एफसीआई) संयुक्त सचिव तथा प्रमोद संधू को मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया।
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संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए विभिन्न हलकों से प्रतिनिधियों का चयन किया गया, जिनमें पालमपुर से उत्तम कपूर, धर्मशाला से सुख प्रेम, शाहपुर से कुलदीप शर्मा, बैजनाथ से सरवन कुमार, डलहौजी से मानक शर्मा, चंबा से एस एस ठाकुर, भरमौर से पुरुषोत्तम कामरेड, सुलह से दर्शन कपूर, जवाली से घनश्याम शर्मा, नगरोटा बगवां से अशोक तथा जोगिंद्र नगर से राजकुमार शामिल हैं। बैठक में गोपाल दास चौराही, सुभाष कपूर, प्रमोद संधू, रवि शंकर, सुरेश कपूर सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संवाद
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