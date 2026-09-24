Kangra News: बिनवा खड्ड में मिला लापता महिला का शव

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बैजनाथ (कांगड़ा)। नगर परिषद पपरोला के बूहली कोठी में बिनवा खड्ड से वीरवार को 34 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान रक्कड़ निवासी अंजू पत्नी गोपाल के रूप में हुई है। महिला तीन दिन से लापता थी और बुधवार को ही पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वीरवार दोपहर बाद खड्ड में गए कुछ युवकों ने पानी में शव देखा और इसकी सूचना पूर्व पार्षद राजेश के माध्यम से पुलिस को दी। थाना प्रभारी यादेश ठाकुर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को करवाया जाएगा। मृतका के पति पूर्व पंचायत प्रधान हैं। वह एक बेटा और एक बेटी छोड़ गई है। डीएसपी संदीप शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद