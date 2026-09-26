Kangra News: देहरा में सरकार के खिलाफ भाजपा की आक्रोश रैली, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

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बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक होशियार सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता ही किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत और रीढ़ होते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता फील्ड में लगातार पसीना बहाता है और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि उनके लिए कार्यकर्ता हमेशा सर्वोपरि है और सभी को एकजुट होकर बूथ स्तर पर पार्टी को और अधिक सशक्त बनाना होगा।पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोकतंत्र की मर्यादाओं को दरकिनार कर जनता की आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है। जो लोग सरकार की नाकामियों, अव्यवस्थाओं और जनसमस्याओं के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, उन पर राजनीतिक दुर्भावना से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के परिवारों को भी बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिसे भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।होशियार सिंह ने कहा कि देहरा में स्थानीय मेलों और सार्वजनिक आयोजनों की प्रशासनिक अनुमति देने में जानबूझकर अड़चनें पैदा की जा रही हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता किसी भी दबाव में नहीं आएगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांगना जानती है।बैठक के बाद बाजार में निकाली गई आक्रोश रैली में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। रैली में जिला भाजपा अध्यक्ष अजय खट्टा, महासचिव सुशील कालिया, उपाध्यक्ष नितिन ठाकुर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।