नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां में 16 और 17 नवंबर को दो दिवसीय तकनीकी महोत्सव ‘रिज’ (आरआईडीजीई ) 2026 का आयोजन किया गया। महोत्सव के अंतर्गत मॉडल प्रदर्शनी, मॉडल प्रतियोगिता तथा विभिन्न तकनीकी एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। मॉडल प्रदर्शनी में कॉलेज के विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किए गए मॉडलों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक सोच और तकनीकी ज्ञान का प्रदर्शन किया।वहीं मॉडल प्रतियोगिता में टीम संख्या दो ने ‘भूटेक एआई’ परियोजना के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम संख्या नौ ने ‘प्रलयनेट’ परियोजना के माध्यम से द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि टीम संख्या छह ने ‘आईओटी सर्विलांस रोबो’ परियोजना प्रस्तुत कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान रॉकेट रंबल, वोल्टेज रन, कप क्रशर, पावर पुल, मैकेनिज्म हंट, फेस पेंटिंग तथा मैप ऑफ मेमोरीज जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गईं। निर्णायक मंडल में कॉलेज के निदेशक डॉ. दीपक कुमार, डॉ. सुरेश वालिया (सेवानिवृत्त एक्सीयन), इंजीनियर रमेश चंद चौधरी शामिल रहे। संवाद