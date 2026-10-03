Kangra News: बीड़ बिलिंग में मौसम खराब, थमीं पैराग्लाइडिंग उड़ानें, पर्यटक मायूस

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इसके चलते पूर्वाह्न 11 बजे के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पैराग्लाइडिंग की कोई भी उड़ान नहीं हो सकी। पायलट और पर्यटक दिनभर मौसम साफ होने का इंतजार करते रहे, लेकिन शाम तक आसमान में घने बादल छाए रहने से उड़ानें बहाल नहीं हो पाईं। इससे रोमांच की उम्मीद लेकर पहुंचे पर्यटकों को मायूस होना पड़ा।गुजरात से आए पर्यटक श्याम सुंदर और दिल्ली की नेहा व अमीषा ने कहा कि वे विशेष रूप से पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने पहुंचे थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें बिना उड़ान भरे ही लौटना पड़ा। उधर, बिलिंग घाटी के संकरे मार्ग पर वाहनों की कतारें लग गईं, जिससे कई वाहन दिनभर फंसे रहे। बाद में स्थानीय पायलटों और टैक्सी चालकों ने कड़ी मशक्कत कर देर शाम जाम खुलवाया। संवाद